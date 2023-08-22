Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Ağustos 2023 18:58
İkinci bir mazeret yok mu?

Kılavuzu Türkçe öğretmeni olarak beş kere okumuşumdur. 1. İl dışına başvurmadım. 2. İl dışına başvurmayı düşünüyorum. Ben başvurumu yapıp il dışına atanırsam eşim aile birliğinden mazeret atamasıyla yanıma gelemiyor mu yani? Eşim görevde 3. yılını bitirdi. Yani kendisinin de benden ayrı olarak il dışına başvurma şartı taşımıyor henüz dört yılını tamamlamadığı için. Onun tek şansı yıllardır yapıldığı gibi eş durumundan mazeret ile benim yanıma atanmak. Kılavuzda sadece 1. mazerete başvurup onaylanan ancak atanamayanlar diyor. Beni bir aydınlatın hocalarım.


Mehmet018033
Aday Memur
22 Ağustos 2023 19:31

Acil İl Emri Hocam 320 puanla atamamadim..

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