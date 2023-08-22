Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Ağustos 2023 19:12
Sendikalar Bakanlığa Davet Edilmediği Konuşuluyor.

Davet gelmediği konuşuluyor doğrumu teklif için


samet.by
Şube Müdürü
22 Ağustos 2023 19:27

olabilir. reis ay sonunda belli olacak dedi akşam ki konuşmasında. yani son anda büyük bir sürpriz olmazsa hakem heyetine kalacak.


Çorluilolsun
Memur
22 Ağustos 2023 19:31

Davet edilmese de gitmesi memurun hakkını araması masaya yumruğunu vurması gerekmezmiydi.

Hayaller hayatlar

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