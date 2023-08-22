Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Ağustos 2023 19:32
2.il içinde norm fazlaları

Bulunduğum ilçede norm fazlasıyım.İl içinde tercih yaptım olmadı.Eş durumunda da tercih yaptım yine olmadı.Önümüzdeki atamada büyükşehirde olduğumuz için eş özrune bağlı olarak sadece eşimin çalıştığı ilçeyi mi tercih edebilirim yoksa norm fazlası olduğum için tüm ilçelerden okul yazabilir miyim?


firatli_genclik
Genel Müdür
22 Ağustos 2023 19:33

Güzel soru. Bence norm fazlası olmanız hasebiyle il içi yapabilirsiniz.

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