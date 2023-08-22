KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


22 Ağustos 2023 19:55
Memurken örgün öğretim?

Daha önce okuduğum bir önlisans programından 2023/1 ile düz memur olarak atandım, fakat henüz işe başlamadım. Bu arada İngiliz Dili ve Edebiyatına başlamış oldum ve 4.sınıfa kadar geldim. Atandığım kurumla okuduğum üniversite farklı şehirlerde fakat son sınıfta olduğum için neredeyse hiçbir derste devam zorunluluğum yok. Okulu bırakmadan memurluğa başlasam sadece vize finallere gelerek mezun olabilir miyim? Vize final döneminde gelmeme izin verirler mi ya da bütün dersleri seneye bıraksam 1 yılım dolunca final zamanı yıllık izin kullanıp mı girsem? Ya da direkt olarak okulu bırakayım mı? Çok kararsızım bilgisi olan yardımcı olabilir mi son senem olduğu için mümkün olursa bitirmek istiyorum.


Kempeitei
Aday Memur
22 Ağustos 2023 20:35
yılda 10 gün maazeret iznin var birde rapor alırsın sadece sınavlara gideceksen olur ama derslere devam edemezsin
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