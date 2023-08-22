Toplu sözleşme

Ve beklenen son. Hakem heyetine kaldı. Şu ana kadar hakemliğini görmediğimiz komisyonun bir haftalık yemek menüsü belli oldu. Sabah kahvaltı ile başlayacak görüşmeler, sabah kahvesi, öğle yemeği, öğle kahvesi, ikindi çayı ve tatlı ile ilk günü tamamlayacak.

Ve beklenen son. Hakem heyetine kaldı. Şu ana kadar hakemliğini görmediğimiz komisyonun bir haftalık yemek menüsü belli oldu. Sabah kahvaltı ile başlayacak görüşmeler, sabah kahvesi, öğle yemeği, öğle kahvesi, ikindi çayı ve tatlı ile ilk günü tamamlayacak.