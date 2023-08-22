Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Ağustos 2023 19:57
Toplu sözleşme
Ve beklenen son. Hakem heyetine kaldı. Şu ana kadar hakemliğini görmediğimiz komisyonun bir haftalık yemek menüsü belli oldu. Sabah kahvaltı ile başlayacak görüşmeler, sabah kahvesi, öğle yemeği, öğle kahvesi, ikindi çayı ve tatlı ile ilk günü tamamlayacak.

Pelinin
Genel Müdür
22 Ağustos 2023 20:06

Hani 3. Teklif olacaktı neden olmadı?


Fatih TURAB
Aday Memur
22 Ağustos 2023 20:13
Bir açıklama bile yapılmadı. Hükümet demek ki artırmamış. Yarın sendika açıklama yapar.
Pelinin, 1 saat önce

Hani 3. Teklif olacaktı neden olmadı?

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