Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Ağustos 2023 20:32
Ali Yalçın Bakanlığa gitmiş Görüşmeler Başladı CNNTurk verdi

Görüşmeler başlamış


murat_326
Şube Müdürü
22 Ağustos 2023 20:34

Saat 21 olacaknerdeyse bu saatte ne görüşmesi


Aliserpil
Aday Memur
22 Ağustos 2023 20:35

İmzaya gidecek


murat_326
Şube Müdürü
22 Ağustos 2023 20:35

Bende diyorum daha niye karar çıkmadı diye


Android60
Daire Başkanı
22 Ağustos 2023 20:36

Hükümetin teklifini imzalamaya gitmişlerdir bu millet çabuk unutur ben hatırlatayım yine gecenin bi yarıso kimsenin haberi olmadan Memur-sen 3.5 a imza atmıştı


murat_326
Şube Müdürü
22 Ağustos 2023 20:36

İmzayı altın harflerlemi atacakmış


murat_326
Şube Müdürü
22 Ağustos 2023 20:37

Gündüz sıcaktan dolayimi akşam imzaya gidiyor


tolgperperek
Şube Müdürü
22 Ağustos 2023 20:45

Gündüz memur iş bırakmasın korkusu


10.Köyün Yolcusu
Aday Memur
22 Ağustos 2023 20:50
Sayın Cumhurbaşkanı tüm kesimlerden biraz daha sabır istemis konuşmasında, artık taahhüt edilen enflasyon oranı üstünde bile zam oranı verilmesi beklenmemelidir bence. Ama Allah'tan ümit kesilmez.

M Can
Daire Başkanı
22 Ağustos 2023 21:07

Bütün gün dururken bu saate görüşme kalıyorsa, bence bu olay görüşmeden çok , toplantıya gel sorun çıkarmadan imzala gerisini bize bırak havasını sezdim ben......

Umarım yanılırım, hükümetin teklifini kabul ettik memuru ezdirmedik hakkımızı aldık deyip çıkmaz...

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