Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Ağustos 2023 20:33
3+1 hesaplama lutfen yardım!!!

Ben sozlesmeli ogretmen olarak Bursa merkeze atandım. 1 yıl gorev yaptıktan sonra norm fazlası olarak Bursa'nın baska bir ilcesine atandım. 3 yılda burada gorev yaptım. 3+1 i tamamlamış oluyormuyum. Tercih yapabilirmiyim. Yoksa 1 sene daha su anki okulumda gorev yapmalimiyim.


Dalaras
Şube Müdürü
22 Ağustos 2023 20:48

Up up


Dalaras
Şube Müdürü
22 Ağustos 2023 21:05

Sesimi duyan yok mu :))


kurbaga4615
Aday Memur
22 Ağustos 2023 21:14

31 ARALIK 2020 TARİHİNDEN ÖNCE ATANDIYSANIZ SORUNUZUN CEVAABI EVET.

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