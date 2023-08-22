Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


22 Ağustos 2023 20:54
FAKİRLER, ZENGİNLERDEN ÖNCE Mİ CENNETE GİRECEK?

Rabbim ne eylerse güzel eyler

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