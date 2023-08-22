KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


22 Ağustos 2023 20:57
2023/4 milli savunma bakanlığı sözleşmeli er

Sözlesmeli er başvuruları açılmıştır.Kariyerden kontrol edebilirsiniz.yas tutsaydi kacirmazdim başvuracak arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun

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