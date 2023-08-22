Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Ağustos 2023 21:06
Ne olacak bu Eskişehir'in hali

Eskişehir 'e bir türlü atanamıyorum. Açılan okulların hepsi muhtemel boşalacak okullardı ve benim yazdığım okullardan sadece bir tanesine atama yapılabilmiş. Hiç kimse yerinden kımıldıyamıyor. Şehirde 1300 depo öğretmen olduğunu öğrendim. Ne yapılabilinir hiçbir fikrim yok.

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