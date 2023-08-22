Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Ağustos 2023 21:23
Vertigo

Slm aleyküm.arkadaslar.meslekte 19. yılimdayim.2011 yilinda siddetli baş dönmem oldu KBB ye gittigimde vertigo teshisi koydular.bas donmesi yaklasik 3 ay sürdü ve tedavi gördüm.ilaç kullandim ama kronikmiş.bu zamana kadar geçmedi.belirli araliklarla tekrarliyor.(bir kaç kez araç sürerken yakalandim kaza atlattim.)özellikle uykusuzluk halinin tetikledigini fark ettim ancak bu zamana kadar hiç 8/5 çalışmadan idare ettim. Emniyet saglik sartlari yönetmeligine baktim hicbirsey anlamadim.duyduguma gore bu hastalik c dilimine giriyomus ve 8/5 çalışıyormuş dogrumudur oyle ise ne yapmam gerekir,C dilimi olunca idareye takdir hakki veriyormu yardimci olursaniz sevinirim.

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