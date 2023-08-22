Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay



Kapalı
22 Ağustos 2023 21:32
Pınarbaşı bölge trafik

Tüm Kayseri 12-36 çalışırken Pınarbaşı bölge trafik olarak çakma 12-36 çalışıyoruz. Bide merkez bölgenin yapmadığı sorguyu da bize yaptırıyorlar günde 200 araç sorgusu yapıyoruz kayserinin en uzak ilçesinde çalışıyoruz 12-36 çalışmak bizimde hakkımız neden diğer ilçeler ve birimlerden ayrı tutuluyoruz.


trf_oktay
Aday Memur
22 Ağustos 2023 22:28
bu konuyu burada dillendirdin. umarım bu platformda düşündüğün çözüme kavuşursun.

Tarihhçiiiiii
Aday Memur
22 Ağustos 2023 22:34
Kayserinin en uzak ilçesi Pınarbaşı değil sarızdır
Toplam 2 mesaj

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