Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Ağustos 2023 21:54
İlişik kesme ve seminer

İlişik kesmek için belirlenen sürede (15 gun) seminer var. Katılım nasıl olacak. Katilim sağlanamazsa ne olur

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