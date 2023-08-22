Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Ağustos 2023 22:01
Tokat il içi atama

Arkadaşlar tokat 2023 il içi atama listesini sitesinden kaldırmış. Bu listeye sahip olan arkadaşlar burdan paylaşırsanız çok memnun olurum.

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