Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Ağustos 2023 22:19
önlüğe teşvik
bence cok yerinde bir karar. serbest kıyafet geldiğinden beri bazı meslektaşlarımı tenzih ederek söylemek isterim. paçoz gibi işe gelen öğretmenler var. inşallah zorunlu olur herkese çeki düzen gelir.

difficulties
Şef
22 Ağustos 2023 22:21

Lüzumsuz. bu kafaları okullardan uzaklaştırmak lazım


yldzhmt
Şef
22 Ağustos 2023 22:25

Yakalarda unvanlari gosteren isaretler de eklenebilir.

Yeni baslayan sozlesmeli ogretmen tek cizgiyle baslayip her sene bir cizgi almali.

Kadrolu normal ogretmen tek yildiz.

Uzman ogretmen iki yildiz.

Basogretmen uc yildiz gibi.


selcukturkce
Genel Müdür
22 Ağustos 2023 22:42

Önlük giymeyi zorunlu kılmak yerine o dediğiniz şekilde giyinenlerin düzgün giyinmeleri teşvik edilmelidir. Önlük şekilciliktir bence.


uca
Daire Başkanı
22 Ağustos 2023 22:46

Çocukların büyük çoğunluğu aç giriyor derslere , her şeyden önce ücretsiz yemek?


matematikogretmenii
Şube Müdürü
22 Ağustos 2023 22:48
İsteyen hocalarımıza farklı modellerde ve tarzlarda kesimi ve tasarımı yapılmış modeller arasından seçenek sunulmalı. İsteyen hocalar giysin istemeyen de giymesin. Önlük kadar rahat ve şık bişey yok. Neden karşı çıkarsınız anlamak zor. Piyasada doğru düzgün önlük yok olsa da giysek.
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