önlüğe teşvik

bence cok yerinde bir karar. serbest kıyafet geldiğinden beri bazı meslektaşlarımı tenzih ederek söylemek isterim. paçoz gibi işe gelen öğretmenler var. inşallah zorunlu olur herkese çeki düzen gelir.

bence cok yerinde bir karar. serbest kıyafet geldiğinden beri bazı meslektaşlarımı tenzih ederek söylemek isterim. paçoz gibi işe gelen öğretmenler var. inşallah zorunlu olur herkese çeki düzen gelir.