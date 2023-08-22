Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Ağustos 2023 22:52
Çelik yelek giymemekten rapor yedim
Öncelikle herkese hayırlı işler arkadaşlar, denetleme amirimiz yol uygulamasında çelik yelek giymedim diye tarafıma rapor tuttu, Muhakkik atandı, ifademi verdim. Geriye dönük disiplin cezam yok, acaba bunun cezası ne olabilir, yardımcı olursanız memnun olurum, Allah cümlemizin ayağınıza taş değdirmesin.

Android60
Daire Başkanı
22 Ağustos 2023 23:21

Dava edebilirsin çelik yelek ile ilgili emsal mahkeme kararı var. Memurun kendi insyatifindedir diye mahkeme karar vermiş verilen cezayı bozmuş


ekaleite
Aday Memur
23 Ağustos 2023 00:23
idare mahkemesi iptal eder ceza verilirse ki muhakkak ceza verilir. şu olay sizinkine benziyor https://memurlarhukuk.net/celik-yeleksiz-nobet/
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