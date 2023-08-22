Bakanlık onayı ile Rütbelerin iadesi.

Arkadşlar, 16.07.2021 tarihinde kendi isteğimle emekli oldum. 375 sayılı KHK'nın Geçici 35 maddesi ile 30 Temmuz 2022'de rütbeler alındı. Adana 3. İdare Mahkemesi tarafından işlemin iptali kararı verilmiştir. Tekrar Bakanlık onayı ile 10.07.2023 'de tarafıma tebliğ edilerek rütbelerin iadesi gerçekleşmiştir. Personel Daire Bşk'lığı tarafından Emekli Polis kimlik kartım tanzim edilmiş ve teslim almış bulunmaktayım. Ancak, ,Tem şube GBT kaydıma Devlet Memurluğundan men şerhi koymuş. Bu sebeple Tem Şube kesinleşmiş şerh karar yazısını istiyor. Silah Ruhsatı için müracaatımda böyle problem çıktı, madem benim tüm haklarımın iadesi ve bir yıl içerisinde kayıp olan tüm haklarımın iadesi mahkeme kararı ile sonuçlanmış ve Emekli kimlik kartımıda tarafıma verdiniz silahımı neden vermiyorsunuz böyle saçma sapan bir uygulama olabilir mi, benim durumda olan arkadaşlar varmı acaba, ne yapmam gerekiyor değerli bilgilerinize ihtiyacım var.