Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Ağustos 2023 00:02
İzinde deprem parası kesilir mi?

15 gün izin aldım deprem parası yarım yattı neymiş çalışılan sürece ödenirmiş.Diğer bütün memurlar nasıl alıyor aylarca işe gelmediler haksızlık değil mi?mükafatımız buymuş demek ki?Deprem günü ve her gün işe geldim ben saat dokuzda mesaj geldi

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