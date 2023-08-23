ben de aynı durumdayım hocam eşim Kocaeli gebzeden Çanakkale'ye atandı ben mazaret atamasından atanamadim 2. atamadan umudum yok puanlar malaesef çok yüksek il emri verilmezse ben de ücretsiz izin alacağım evi tuttum cofuklari okula yazdırdım cunku

ben de aynı durumdayım hocam eşim Kocaeli gebzeden Çanakkale'ye atandı ben mazaret atamasından atanamadim 2. atamadan umudum yok puanlar malaesef çok yüksek il emri verilmezse ben de ücretsiz izin alacağım evi tuttum cofuklari okula yazdırdım cunku