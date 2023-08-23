Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ağustos 2023 00:53
Ücretsiz izin

Değerli meslektaşlarım. Eşim il dışı atama ile Tokat'a atandı. Bende eş durumundan Kocaeli'den Tokat'a tayin istedim ama olmadı. 2. Mazeret atamalarında da atamam gerçekleşmezse ve il emri verilmezse eşim yeni okuluna başladıktan sonra ücretsiz izin alabilir mi? Eşimin meslekte 11. Yılı. Yeni atandın diye sorun çıkarabilirler mi? Bilgisi olan öğretmenlerim varsa açıklarsa çok sevinirim. Teşekkürler.


sinemkaratas
23 Ağustos 2023 00:55
ben de aynı durumdayım hocam eşim Kocaeli gebzeden Çanakkale'ye atandı ben mazaret atamasından atanamadim 2. atamadan umudum yok puanlar malaesef çok yüksek il emri verilmezse ben de ücretsiz izin alacağım evi tuttum cofuklari okula yazdırdım cunku

ogretmen266
Aday Memur
23 Ağustos 2023 01:09

Yeni yayınlanan il içi-il dışı-özür durumu kılavuzunda madde var bununla alakalı.

D.2.1. İller arasında

2.Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler,

istemeleri halinde ilgili mevzuatı uyarınca aylıksız izin kullanabilecektir.

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