Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ağustos 2023 05:21
Hizmet koluna ilişkin 291 genele ilişkin 50 madde

Anlaşılan maddeler nelerdir öğrenebilen varmı


Akıncılar58
Aday Memur
23 Ağustos 2023 06:04

Önemli biseyler olduğunu zannetmiyorum aksi olsa açıklamada ballandıra ballandıra açıklardı en önemli 3600 ek gösterge oda eski memurlara yarıyor elde avuçda birsey yok gibi gözüküyor maalesef

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