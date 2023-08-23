Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ağustos 2023 05:45
DEPREMZEDE ÖĞRETMENLERİ YOK SAYAMAZSINIZ

Bu ülkede deprem felaketi oldu ve bunu meb yok sayarak görmezden gelemez. Deprem gerçeğini kabullen ve gereğini yap meb. Bütün kurumlar deprem bölgesindeki illerde bulunan çalışanlarına tayin hakkı tanırken MEB üç maymunu oynuyor. Deprem oldu deprem uyan artık meb! Milli Eğitim Bakanlığının bu tutumunun sorunu dahada kronikleştirmek dışında kimseye bir faydası yok. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini ve depremzede öğretmenlerinde neticede insan olduğunun farkına varılarak tayin hakkı tanınmasını istiyoruz.

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