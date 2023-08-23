Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Ağustos 2023 06:28
yol harcırahı
Yol harcırahı kac gunde yatar acaba ılısık keseli 7 gun oldu Van dakı mutemetler De telefona cevap vermiyor 7 gun dur neyi bekliyorlar acaba bu harcırah lar ıcın de bahane gene para yok olmuyor degil mı yoksa harcırahlarda ilin butce sinden mı karsılanıyor öyle ise yandık. Defterdarlıgı arıyorum orasıda acmıyorlar. Evrak defterdarlıkta mı bekliyor emnıyette mı bekliyor anlamadım

dertsızolmaz
Aday Memur
23 Ağustos 2023 06:30
Yanı verdikleri para zaten hıcbırswyı karsılamıyor onuda 15 gun sonra vereceklerse ne anlamı kaldı kı
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