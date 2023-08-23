Yol harcırahı kac gunde yatar acaba ılısık keseli 7 gun oldu Van dakı mutemetler De telefona cevap vermiyor 7 gun dur neyi bekliyorlar acaba bu harcırah lar ıcın de bahane gene para yok olmuyor degil mı yoksa harcırahlarda ilin butce sinden mı karsılanıyor öyle ise yandık. Defterdarlıgı arıyorum orasıda acmıyorlar. Evrak defterdarlıkta mı bekliyor emnıyette mı bekliyor anlamadım

Yol harcırahı kac gunde yatar acaba ılısık keseli 7 gun oldu Van dakı mutemetler De telefona cevap vermiyor 7 gun dur neyi bekliyorlar acaba bu harcırah lar ıcın de bahane gene para yok olmuyor degil mı yoksa harcırahlarda ilin butce sinden mı karsılanıyor öyle ise yandık. Defterdarlıgı arıyorum orasıda acmıyorlar. Evrak defterdarlıkta mı bekliyor emnıyette mı bekliyor anlamadım