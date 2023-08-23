Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Ağustos 2023 07:37
Öğretmen - Tıbbi Sekreter İl içi Eş Durumu

Arkadaşlar ben kadrolu öğretmenim eşim 4 yılını doldurmuş kadrolu tıbbi sekreter. İkimiz aynı ilin farklı ilçelerinde görev yapıyoruz. Benim görev yerim evimizin bulunduğu ilçede. Eşim günde 60 km yaparak işe gidiyor. Eşim il içi eş durumuyla benim görev yaptığım ilçeye gelebilir mi? Kıdem olarak ben ondan daha öndeyim. Bana sen onun yanına eş durumu iste diyebilirler mi? Yoksa eşimin dilekçesi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilirmi? Sağlık bakanlığı ve meb arasında protokol olduğunu duydum ama net bişey bulamadım.

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