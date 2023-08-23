Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ağustos 2023 08:17
---ZAM GÖRÜŞMELERİ--

Gece gece yine kazanımlarımız arttı! Dikkat ettiyseniz sabaha epeybi kazanmış olarak uyandık demi pek sevgili memur arkadaşlarım!

Siz de hissettiniz mi?

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