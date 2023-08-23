Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ağustos 2023 08:35
Hakem Heyeti

Toplu Sözleşmeler daha önce hiç hakeme heyete gittimi. Bilen bir arkadaş var mı


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
23 Ağustos 2023 08:37

gitti BABAYI aldık hakem heyetinde

bu sefer yine BABAYI alırız


Katibix
Şef
23 Ağustos 2023 08:38
Evet gitti. Hukumetin son teklifi neyse o sekil kabul eder. Hakem heyetini hukumet olusturdu:)

raulgonzalez07
Aday Memur
23 Ağustos 2023 08:43

Yahu arkadaşlar düzgün bir şey soruyoruz. Bilmeyen bilmiyorum demesi bu kadar mı zor


r.diyojen
Daire Başkanı
23 Ağustos 2023 08:48

Yukarıda ki arkadaşlar doğru cevap vermiş. Gitti, hükümetin teklifini aynen onayladılar, babayı aldık.

raulgonzalez07, 1 saat önce

Yahu arkadaşlar düzgün bir şey soruyoruz. Bilmeyen bilmiyorum demesi bu kadar mı zor


satac123
Şube Müdürü
23 Ağustos 2023 08:52

11 üyeden oluşan hakem heyetinin 7'si Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Sanırım sorunun cevabı belli oldu. Teklifi aynen kabul etmekten başka hiç bir yetkisi olmayan bir heyet işte. Belki artık herkes hakem heyetinin hükümet heyeti olduğunu bildiği için göstermelik olarak 1-2 puan artırabilir ama çok zor.

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