Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


23 Ağustos 2023 08:47
Kadrolu Memurluktan Sözleşmeliye Geçiş

Adalet bakanlığında 1.5 yıldır psikolog olarak çalışmaktayım. Sözleşmeliyken son düzenleme ile kadroya geçtim. Şimdi kpss puanım ile farklı bir kuruma atanabilir miyim? Süreç nasıl işliyor ?

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Sözlük

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