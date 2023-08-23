Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ağustos 2023 08:51
Bu toplu sozlesmeden cikaracagimiz ders

Kira yardimi, 3600, bayram ikramiyesi falan derken

yetkili ve etkili sendika baskanimiz Mr. Ali Yalcin sayesinde memurun aldigi yine :)))

https://m.youtube.com/watch?v=ZRG6jx4pIGo&pp=ygUSeWFyYSBrYWxkaSBzYXJraXNp


Mytmoor
Aday Memur
23 Ağustos 2023 09:25

Adamlar kitlesini gayet iyi tanıyor. Biliyorlar ki her ne yaparsa yapsınlar bu kitle onları terketmeyecek, bu sevda bitmeyecek! Ee ellerinde böyle bir kitle garantisi varken niye daha fazlası içi mücadele etsin ki Sendika? herkes haliden memmun, rahat koltularında ballı ballı maaşlarını alıyor ve itibar görüyorlar. Sen kendi için bile mücadele etmezken, bu adamlar delimi ki de senin için konforlarından vazgeçsinler..


kitkanun
Şef
23 Ağustos 2023 09:26

Memur-sen üye sayısında artış bekliyorum ben. Memur-sen hissesi alın hemen :-))

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 kiralarımızi yazalım memurlar olarakAli Yalçın Bakanlığa gitmiş Görüşmeler Başladı CNNTurk verdiMemursen,Kamusen,Birleşikkamuiş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor? KESK iş bırakma eylemi yaptı.2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımAk Partili Hamza Dağ'ın başörtüsü açıklamasiVasıfsız Kamu Mühendislerinin Cömert Maaş TalepleriHükümetin Düşük Zam Teklifi, Seçim Stratejisi Olabilir mi?Kritik başlıklarda önemli ilerlemeler sağladık?2024 maaş zammı 22 bin Üzerinden mi?Memursen imza atacak galiba

Sözlük

bi molada sınırlı sayıda üye olması sorunsalı 3 Kendini zebani zanneden gençler. 11 idal 16 hayatın anlamı 1 balık burcu erkeği 2 çevmüh34 6 baba evi 1 Asya.00 18 güne bir söz bırak 7 Boğaziçi'nde 166 puanla 34 yaş üstü kadın adayın yerleşmesi 3

Son Haberler

Danıştay eski tetkik hakimi Yunanistan'a kaçarken yakalandıEnerji Bakanı Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Abdulgani ile görüştüBrent petrolün varil fiyatı 84,16 dolarTicaret Bakanlığı, Togg ile ilgili satış ilanlarını mercek altına aldı36 bin kırtasiyeci kapısına kilit vurdu

Editörün Seçimi

Memursen,Kamusen,Birleşikkamuiş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor? KESK iş bırakma eylemi yaptı.Hükümetin Düşük Zam Teklifi, Seçim Stratejisi Olabilir mi?2023 kiralarımızi yazalım memurlar olarakEnflasyon farkı zam değildir%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretCumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi