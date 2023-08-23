Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ağustos 2023 08:52
Açıklasanıza kardeşim

Tamam anladık bilmem kaç maddede anlaştınız. Daha sıcak biraz nefesleneceksiniz. Süslü süslü afişleri kazanımlarımız diye dolduracaksınız. Bla bla bla... yahu kardeşim birer cümle ile nelerde anlaştığınızı niye söyleyemiyorsunuz. Abidik gubidik bir sürü demeç vermeyi çok iyi beceriyorsunuz ama.


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
23 Ağustos 2023 08:53

gizli maddeler varmış

lozan gibi diyorlar :))


satac123
Şube Müdürü
23 Ağustos 2023 08:54

Bugüne kadar kazandıkları 800 küsür kazanımdan! kimsenin haberi oldu mu ki bundan haberi olsun. Milleti uyutmak için kazanım kazanım diye geziyorlar işte. Ortada bir şey yok.

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