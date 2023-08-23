Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Ağustos 2023 08:55
Kadrolu Memurluktan Sözleşmeliye Geçiş hk.

CTE'de psikolog olarak görev yapıyorum. Sözleşmeliyken son düzenleme ile kadroya geçtim. KPSS puanım ile farklı bir kurumun sözleşmeli alımına atanabilir miyim? bir sıkıntı olur mu? Atanabileceksem süreç nasıl işliyor


Darbeyehayır
Aday Memur
23 Ağustos 2023 09:14

Cte iyidir


afadtekniker
Memur
23 Ağustos 2023 09:30

Muvaffakat alman gerekecek

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