Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ağustos 2023 09:40
Yhs sınıfının durum ne oldu..

Sizce arkadaşlar 31 ağustos da maddeler açıklanır mı.? Kazanımlar


murat_326
Şube Müdürü
23 Ağustos 2023 09:43

Net bilgi yok


murat_326
Şube Müdürü
23 Ağustos 2023 09:44

11 hizmet kolu kabul edilmiş, zam oranı hakeme kalmış

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