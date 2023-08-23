Enflasyon -bakan açıklaması

https://www.memurlar.net/haber/1074565/calisma-bakani-isikhan-kamu-toplu-sozlesme-sonucunu-degerlendirdi.html

Haber de kısaca şöyle deniliyor; ↓↓

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir süreç içerisinde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik"

Fıkra bu yaa;

İki boksör ringe çıkarlar ve gonk sesiyle boks maçı başlar. maç başlar başlamaz boksörlerden biri diğerini acaip şelikde dövmeye başlar. dayak yiyen boksör yıkıldı yıkılacakken gonk sesiyle 1. raund biter ve köşelerine çekilince dayak yiyen boksörün hocası öğrencisine der ki: Rakip kötü durumda, inanılmaz muhteşem dövüştün, en fazla üç raund dayanır aferin aslanım kaplanım flan filan diyerek oyunda tutmaya çalışır.

İkinci raund başlar, dayak yiyen boksörü daha beter dövmeye devam eder diğer boksör. yumruklar peşi peşine tam yıkılacakken yine imda da gonk sesi yetişir ve bi kez daha köşelerine giderler. yine aynı hoca öğrencisine; bu kez çok daha iyi döğüştün, bi sonraki raund da kesin yıkılır rakibin aferin aslan falan der.

Bu durum hocanın yalanı, dayak yiyenin inadı ile birkaç raund daha devam ederken, köşeye çekilip dinlenirken dayak yiyen boksör hocasına der ki;

Hocam dediğiniz gibi ben iyi dövüşüp rakibimi yenmek üzereysem, içerde başka biri beni çok pis dövüyor haberin olsun... :)))))

Yani demem o ki; hükümetimiz bizi eflasyona ezdirmediyse, biri bizi gerçekten fena eziyor! Ben şahsen muhafelefetten şüpheleniyorum...:)