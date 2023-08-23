Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ağustos 2023 10:12
Kazanım lafından bir beklentiniz olmasın!
Daha önceki toplu sözleşmede de bilmem kaç hizmet kolunda şu kadar kazanım oldu, şunu yaptık bunu yaptık dediler. Ne kazandık, ne faydası oldu kazanım dediği olguların? Yine beklenildiği gibi boş bir toplu sözleşme süreci. Madem bir çok madde de uzlaşı sağladın açıkla? Hiçbir beklentim yok umarım lafımı baba yedirir siniz ama hiç ama hiç umudum yok faydalı önemli kazanımlar elde ettiklerine.

zigzawor2
Aday Memur
23 Ağustos 2023 10:16

aynen öyle tatmin edecek bir kazanım olsaydı.. gece yarısından şu saate kadar heryerde şunu aldık bunu aldıy postlarını görürdük.. geçen ocak ayında alınan reisin verdiği 5 puanı memursen temsilcileri wp ve instagram postlarında paylaştılar günlerce..kazanım dediği muhtemelen önceki görüşmeden alınan ama bu dönem de devam etmesi beklenen maddelerdir..

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