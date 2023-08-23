Kazanım lafından bir beklentiniz olmasın!

Daha önceki toplu sözleşmede de bilmem kaç hizmet kolunda şu kadar kazanım oldu, şunu yaptık bunu yaptık dediler. Ne kazandık, ne faydası oldu kazanım dediği olguların? Yine beklenildiği gibi boş bir toplu sözleşme süreci. Madem bir çok madde de uzlaşı sağladın açıkla? Hiçbir beklentim yok umarım lafımı baba yedirir siniz ama hiç ama hiç umudum yok faydalı önemli kazanımlar elde ettiklerine.

Daha önceki toplu sözleşmede de bilmem kaç hizmet kolunda şu kadar kazanım oldu, şunu yaptık bunu yaptık dediler. Ne kazandık, ne faydası oldu kazanım dediği olguların? Yine beklenildiği gibi boş bir toplu sözleşme süreci. Madem bir çok madde de uzlaşı sağladın açıkla? Hiçbir beklentim yok umarım lafımı baba yedirir siniz ama hiç ama hiç umudum yok faydalı önemli kazanımlar elde ettiklerine.