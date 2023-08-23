Tayin Mazeret Yardım

Merhaba arkadaşlar. Çok acil yardımınıza ihtiyacım var. Tayin sonuçları açıklandı ancak bulunduğumuz ilde yaklaşık 1,5 ay daha kalmamız gerek. Eşim çkys düşmüştü en geç 1 eylülde atandığı ile başvurması gerek zamanımız azaldı. İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılacaktır. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir. Ancak 30 (otuz) gün içerisinde ayrılamayacaklarına dair yasal mazeretlerini belgelendirmeleri halinde atamaları iptal edilmeyecektir. Yasal mazeretlerinin sona ermesine müteakip 10 (on) gün içerisinde ayrılışları sağlanacaktır. Daha önce bu durumda kalmış ve mazeretiyle daha sonra atanan veya fikir verebilecek var mı acaba. Çok teşekkürler şimdiden.

Merhaba arkadaşlar. Çok acil yardımınıza ihtiyacım var. Tayin sonuçları açıklandı ancak bulunduğumuz ilde yaklaşık 1,5 ay daha kalmamız gerek. Eşim çkys düşmüştü en geç 1 eylülde atandığı ile başvurması gerek zamanımız azaldı. İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılacaktır. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir. Ancak 30 (otuz) gün içerisinde ayrılamayacaklarına dair yasal mazeretlerini belgelendirmeleri halinde atamaları iptal edilmeyecektir. Yasal mazeretlerinin sona ermesine müteakip 10 (on) gün içerisinde ayrılışları sağlanacaktır. Daha önce bu durumda kalmış ve mazeretiyle daha sonra atanan veya fikir verebilecek var mı acaba. Çok teşekkürler şimdiden.