Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


23 Ağustos 2023 10:20
adalet bakanlığında çalışan bir hizmetli yeşil passport alabilir mi

adalet bakanlığında çalışıyorum...kadro şuan 5 derecem 5 in 1 i ...eğer 3 ün altına düştüğümde yeşil passport alma hakkım var mı

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