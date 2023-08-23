Atamasini Iptal Ettirenlere 2.Il Disi Hakki

Degerli meslektaslarim,birinci il disi atamasindan sonra Bakanimiz iptal hakki ve mujde diye 2.il disi hakki verdi.Ben de atamami ailevi sebeplerden dolayi iptal ettirdim.2.il dışına basvuramiyoruz.Keske atama iptali yok ya da iptal edenler 2.il disina basvuramaz denseydi.Daha once iptal edenlere 2.il disi hakki taninmis.Twitterde Sayin Bakanimiza yazdim,bagli oldugum sendikaya da ilettim.Lutfen siz de yaziniz.

Kimse hak ve hukuk bahsini acmasin.Ailevi sebeplerden dolayi iptal ettirdim.Cuma gunune kadar