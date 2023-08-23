Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ağustos 2023 10:54
Yardımcı Hizmetliler Sınıfının uğradığı haksızlıklar ve GYS sınavı

nihayet 5 yılın ardından görevde yükselme sınavı yapıldı sayımız az olmasına rağmen yaşadıklarımız, mağduriyetlerimiz ve amirlerimizin uyguladığı mobingler çok daha fazla!! Öğretmenlere uzman ve baş öğretmen sınav soruları çok kolayken (hatta bir çok öğretmen bakanlık bizim aklımızla alay mı ediyor ) diyerek isyan etmişken bizlere, Genel İdare Hizmetleri sınıfına geçmek isteyen personellere Yönetici hizmetleri sınıfına geçmek isteyen (Şef-Şube Md) sınav sorularımızın 37 sinin aynı olması zorluk derecesinin çok fazla olması sizce adaletli midir? yoksa sınavı bilerek zorlaştırıp top. sözleşmede YHS kaldırılması gündeme geldiğinde sınavı kazananlar 3-1 bile etmiyor. Bunları GİH sınıfına almak akıllıca bir iş değil diyerek ellerine koz mu geçmiştir? Lütfen sorularımı cevaplayabilir misiniz?

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