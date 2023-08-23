Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ağustos 2023 11:08
Uzman Öğretmenlik İçin Mebbise Yüklenmesi Gereken Belge ?

Merhaba arkadaşlar. Çalıştığım okulun idaresi, uzman öğretmenlik için mebbise belge yüklememiz gerekiyor diyor. Bir arkadaşa sordum nasıl bir belge diye, geçmişte zümre başkanı olduğun bir dönemin zümre toplantı tutanağını sunabilirsin dedi. 6 yıl önce zümre başkanı olmuştum, onu idare arşivlerinden bulmaya çalışacağım. Fakat daha kolay bir yolu yok mudur bu belgenin ? Bu dönem zümre başkanı olsam, zaten eylülde zümre toplantısı yapılacak, onu sunsam olur mu ? Veya başka bir yolu var mıdır ?


Pelinin
Genel Müdür
23 Ağustos 2023 11:10

Uzmanlık başvurunuzda internette ne yazıyor baktınız mı? Belge yüklemeniz gerekiyor yazıyor mu bir bakın bana yazın ondan sonra:)

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