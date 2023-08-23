Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ağustos 2023 11:14
İl Emrine Çözüm
Arkadaşlar il emrinin çözümü YILLIK GÖREVLENDİRMElerdir. Mazeretin sürdüğü her sene atamaya başvuru yapılır. Gelirse ne ala kadrosuyla geçer kişi. Gelmezse de mazeretin devam ettiği her sene görevlendirme yoluyla sorun aşılmalıdır. Örneğin ağrıda çalışan bir öğretmen Tekirdağ'a eş durumu yapmak istiyor. (Eşi asker polis veya öğretmen veya özel sektör çalışanı ) tercih edilen okullara yerleşemeyenşer GÖREVLENDİRİLEREK bu sorun aşılmalı. Böylece NORM problemleri asgariye inecektir.

Pelinin
Genel Müdür
23 Ağustos 2023 11:17

Mantıklı buldum


alparslan...
Müsteşar Yardımcısı
23 Ağustos 2023 11:24

Bu teklifin il emrinden farkı nedir?

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