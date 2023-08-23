İl Emrine Çözüm

Arkadaşlar il emrinin çözümü YILLIK GÖREVLENDİRMElerdir. Mazeretin sürdüğü her sene atamaya başvuru yapılır. Gelirse ne ala kadrosuyla geçer kişi. Gelmezse de mazeretin devam ettiği her sene görevlendirme yoluyla sorun aşılmalıdır. Örneğin ağrıda çalışan bir öğretmen Tekirdağ'a eş durumu yapmak istiyor. (Eşi asker polis veya öğretmen veya özel sektör çalışanı ) tercih edilen okullara yerleşemeyenşer GÖREVLENDİRİLEREK bu sorun aşılmalı. Böylece NORM problemleri asgariye inecektir.

Arkadaşlar il emrinin çözümü YILLIK GÖREVLENDİRMElerdir. Mazeretin sürdüğü her sene atamaya başvuru yapılır. Gelirse ne ala kadrosuyla geçer kişi. Gelmezse de mazeretin devam ettiği her sene görevlendirme yoluyla sorun aşılmalıdır. Örneğin ağrıda çalışan bir öğretmen Tekirdağ'a eş durumu yapmak istiyor. (Eşi asker polis veya öğretmen veya özel sektör çalışanı ) tercih edilen okullara yerleşemeyenşer GÖREVLENDİRİLEREK bu sorun aşılmalı. Böylece NORM problemleri asgariye inecektir.