Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ağustos 2023 11:15
maaşımda İcra kesintisi olacağı bugün netleşti; ilksan sağlık ikrazı alabilir miyim ?

merhaba. memurum. p.tesi günü evraklarım ilksan'a ulaştı ancak bankaya borcumdan ötürü icra kesintisinin 15/09/2023 te başlayacağı söylendi. sağlık ikrazına başvurmuştum; çıkar mı ki ???

ilksandaki memur bişey olmazsa cuma ya da salı yatar; yoğunluk var bu ara demişti...

kiradayım ve oturduğum evden çıkacağım ev sahibinin isteğiyle. ev tutamıyorum şu an elimdeki parayla ... ikraz çıkar mı ki ???

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