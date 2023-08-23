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Editörler : Lanet


23 Ağustos 2023 11:17
bir tablet arayışım mevcut??

Selamlar batarya ömrü uzun, günlük kullanımda hemen bitmeyecek fiyatı piyasa ortalamasında bir tablet arayışım mevcut??

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