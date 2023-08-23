Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ağustos 2023 11:18
Toplu Sözleşmede Kazananlar Mühendisler Oldu.

Ali Yalçın ve yetkili sendikanın şu saate kadar kazanım olarak bahsettiği sayılı konuları açıklamamasının sebebi diğer meslek gruplarından gelecek olan tepkiler olduğunu düşünüyorum. Diğer meslek gruplarında ya da genelde kazanımlar olsaydı şimdiye renkli,renkli kazanımlar adı altında 100 lerce tweet paylaşımı yapardı.


danceinthesky
Aday Memur
23 Ağustos 2023 11:20

nerede yazıyor bir anlatsanız


üstad45
Aday Memur
23 Ağustos 2023 11:21

tahmin yürüttüm başka bir izahı yok bence.

danceinthesky, 9 dk. önce

nerede yazıyor bir anlatsanız


danceinthesky
Aday Memur
23 Ağustos 2023 11:24

Üstad o zaman tahmin diye belirtin. Ne olduğu belli değil, neden mühendisler üzerine dikkat çekiyorsun. Ddam 10dan fazla meslek saydı açıklamada.

üstad45, 8 dk. önce

tahmin yürüttüm başka bir izahı yok bence.


raıkkonen
Aday Memur
23 Ağustos 2023 11:27

Yahu bir İZ'AN filtresinden geçirin şu fikirsiz fikirlerinizi.


cetek
Aday Memur
23 Ağustos 2023 11:28

Bu nasıl bir poliyannalıktır ustam be

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