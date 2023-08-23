Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ağustos 2023 11:21
Özelden kamuya geçerken izin hakları

Merhaba arkadaşlar

Özel sektörde 7 yıl mühendis olarak çalıştım ve mayıs ayında tarım bakanlığına mühendis olarak atandım. Internette bulduğum yazılara göre özelde geçen süreyi saydirip yıllık izin hesabıma ekleyebilir miyim? Böyle yapan var mi aramızda. Nasil bir yol izlediniz? Yazı şu sekilde:

"Öte yandan Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini ifa edenler için durum farklıdır. Örneğin özel sektörde mühendis olarak geçen süresi olan ve Mühendis kadrosunda çalışan memur için özel sektörde çalışılan süreler yıllık izin hesabında dikkate alınır. "

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