Hepinizin benden özür dilemesini bekliyorum.

Yine memurun masada satıldığı bir toplu sözleşmeyi geride bıraktık.

Bu süreçte yine memnun sen heyeti istediklerinin 3 de 1 ini anca alabildi.

Bu süreç başında kira yardımı, bayram ikramiyesi vb şekilde beklenti içinde olan ve hatta kira yardımı konusunda evi olan da almalı şeklide tartışmalarda bulunanlara bu yardımların verilmeyeceğini söylemiştim.

Dün sona eren süreç de yine maalesef ve maalesef beni haklı çıkardı ve memurlar olarak bu isteklerimizin hiç birini kazanamadık.

Bu süreç içinde üye oldukları yetkili sendikalardan bluetooth kulaklık, masa takvimi, kalemlik vb. şeyler alıp, o sendikadan istifa edemeyen ve sendikanın haklarını koruması konusunda hiç bir harekette bulunmayanlar yine bana saldırmaya devam etti.

Halbuki bu kişilerin sendikalarından istifa etmeleri ve uyduruk 1-2 menfaat getirici süslü hediyelere tamah etmeleri gerekmekteydi.

Ama klasik olarak memur yine küçük hesaplara doğru çekildi ve büyük resmi görmedi.

Şimdi konuyu özetlemek gerekirse bu süreçte bana hakaret eden ve beni karamsarlıkla kötümserlikle suçlayan

çok değerli polyannalardan özür bekliyorum

YİNE VE YİNE HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ BENİM DEDİĞİM OLDU VE BENİM DEDİĞİM OLACAKTIR.

BİRAZ MANTIKLI VE RASYONEL DÜŞÜNEN ZATEN BENİM GÖRDÜĞÜMÜ GÖRÜYOR VE GÖRECEKTİR.

polyannalardan özür bekliyorum