Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

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23 Ağustos 2023 11:39
Çalışma Bakanı Işıkhan: Ocakta Yüzde 40 - 45 oranında zam alacaklar
kim bunlar

üstad45
Aday Memur
23 Ağustos 2023 11:41

memurlar kim olacak %15 zam % 25 enflasyon farkı tahmin ediliyor


uye452
Daire Başkanı
23 Ağustos 2023 11:43

Enflasyon Farkını yani bizim hakkımız olupta sonradan verileni zam diye sunmayın Sn Bakanım yazıktır günahtır.


Memuristan89
Şef
23 Ağustos 2023 11:50

2024 te yüzde 40 kümülatif mi acaba? Bu ifadeden şunu anladım %15+10 artı %15 enflasyon farkı toplam


gardiyan4255
Şef
23 Ağustos 2023 11:54
Şimdi arkadaşlar bakan bey ocak için en son yüzde 15 dedi ya hakem heyeti bunun altında zam verebilir mi

M Can
Daire Başkanı
23 Ağustos 2023 11:55

Bunların akıllarından geçeni ve muhtemelen Ocak ayında yapacakları işi söyleyim.

Memurların kök maaşlarına enflasyon farkını ve açıkladıkları % 15'lik zamları verecekler.. Yani kabaca kök maaşlar % 45 civarında artacak.

Seyyanen verilen 8 bin TL.'ye ise sadece hükümetin açıkladığı % 15'lik zam artışını (katsayı artışını) uygulayacaklar, enflasyon farkını seyyanen verilene yansıtmayacaklar....

Zam oranı gerçekte % 45'leri bulmayacak ama memura % 45 zam yaptık diyecekler...


Vera Cruz
Aday Memur
23 Ağustos 2023 12:00
Hay kök maaşınız batsın kök maaş nedir bir açıklar mısınız ?
M Can, 1 saat önce

Bunların akıllarından geçeni ve muhtemelen Ocak ayında yapacakları işi söyleyim.

Memurların kök maaşlarına enflasyon farkını ve açıkladıkları % 15'lik zamları verecekler.. Yani kabaca kök maaşlar % 45 civarında artacak.

Seyyanen verilen 8 bin TL.'ye ise sadece hükümetin açıkladığı % 15'lik zam artışını (katsayı artışını) uygulayacaklar, enflasyon farkını seyyanen verilene yansıtmayacaklar....

Zam oranı gerçekte % 45'leri bulmayacak ama memura % 45 zam yaptık diyecekler...


nasilolacakbuisler
Genel Müdür
23 Ağustos 2023 12:04
Kök maaş ne kanka?
M Can, 1 saat önce

Bunların akıllarından geçeni ve muhtemelen Ocak ayında yapacakları işi söyleyim.

Memurların kök maaşlarına enflasyon farkını ve açıkladıkları % 15'lik zamları verecekler.. Yani kabaca kök maaşlar % 45 civarında artacak.

Seyyanen verilen 8 bin TL.'ye ise sadece hükümetin açıkladığı % 15'lik zam artışını (katsayı artışını) uygulayacaklar, enflasyon farkını seyyanen verilene yansıtmayacaklar....

Zam oranı gerçekte % 45'leri bulmayacak ama memura % 45 zam yaptık diyecekler...


M Can
Daire Başkanı
23 Ağustos 2023 12:13

Aylık toplam maaş olarak hesabınıza yatan paradan, seyyanen verilen 8 bin TL'yi çıkarın, geri kalan kök maaşınızdır.


Oylum Oylum
Aday Memur
23 Ağustos 2023 12:16

Abi siz bunu bilerek mi yapıyorsunuz,gelecek zam oranı seyyanene gelecektir diye bakan kendi açıkladı,siz daha neyi anlayamadınız ya,algı mi yapıyorsunuz burada

M Can, 47 dk. önce

Aylık toplam maaş olarak hesabınıza yatan paradan, seyyanen verilen 8 bin TL'yi çıkarın, geri kalan kök maaşınızdır.


xfactory9025
Daire Başkanı
23 Ağustos 2023 12:16

Yazık senin aldığın maaşa. Senin gibiler yüzünden memurlardan bir b*k olmaz diyolar.

M Can, 1 saat önce

Bunların akıllarından geçeni ve muhtemelen Ocak ayında yapacakları işi söyleyim.

Memurların kök maaşlarına enflasyon farkını ve açıkladıkları % 15'lik zamları verecekler.. Yani kabaca kök maaşlar % 45 civarında artacak.

Seyyanen verilen 8 bin TL.'ye ise sadece hükümetin açıkladığı % 15'lik zam artışını (katsayı artışını) uygulayacaklar, enflasyon farkını seyyanen verilene yansıtmayacaklar....

Zam oranı gerçekte % 45'leri bulmayacak ama memura % 45 zam yaptık diyecekler...


debug
Genel Müdür
23 Ağustos 2023 12:18

ocak ayında %40-45 zam alacağız bu iyi bir rakam evet ama bu enflasyonist ortamda kalan 1.5 yılda elimizde ne varsa gidecek.


Oylum Oylum
Aday Memur
23 Ağustos 2023 12:19

Açıklama bekliyorum sizden,ekran cc aldım...

Yanlış yönlendirme yapıyorsunuz...

Evet açıklama istiyorum...

M Can, 47 dk. önce

Aylık toplam maaş olarak hesabınıza yatan paradan, seyyanen verilen 8 bin TL'yi çıkarın, geri kalan kök maaşınızdır.


xfactory9025
Daire Başkanı
23 Ağustos 2023 12:20

Ciddiye alıp cevap verme cahil işte. Aldığı maaşın nasıl hesaplandığını bilmiyo hala gelmiş millete akıl veriyor.

Oylum Oylum, 41 dk. önce

Açıklama bekliyorum sizden,ekran cc aldım...

Yanlış yönlendirme yapıyorsunuz...

Evet açıklama istiyorum...


Asb535
Aday Memur
23 Ağustos 2023 12:22

Yıl başında ortalama memur maaşı 35-50 milyar arası olacak. Ama yıl başında bir kira 15 binden aşağı bulmak zor olur. Maaş 50 desen 15 bin kira ile yüzde 30 u kiraya gidecek. Yani durum iyi değil.


Oylum Oylum
Aday Memur
23 Ağustos 2023 12:23

Ya hocam,inanın bunun gibiler yüzünden bu haldeyiz biz...

Bu konunun açıklaması defalarca yapıldı,artık gına geldi yemin ediyorum...

xfactory9025, 40 dk. önce

Ciddiye alıp cevap verme cahil işte. Aldığı maaşın nasıl hesaplandığını bilmiyo hala gelmiş millete akıl veriyor.


Kalet
Şube Müdürü
23 Ağustos 2023 12:30

Öngörülen (o da gerçeğinin altında hesaplanan) enflasyonu ekstra zammış gibi göstermek. Pes doğrusu.


cetek
Aday Memur
23 Ağustos 2023 12:36

Enflasyon farkı neyse onu verecekler işte eski düzen devam edecek.


firatli_genclik
Genel Müdür
23 Ağustos 2023 12:45

Sacmalardan seçmeler...

M Can, 1 saat önce

Bunların akıllarından geçeni ve muhtemelen Ocak ayında yapacakları işi söyleyim.

Memurların kök maaşlarına enflasyon farkını ve açıkladıkları % 15'lik zamları verecekler.. Yani kabaca kök maaşlar % 45 civarında artacak.

Seyyanen verilen 8 bin TL.'ye ise sadece hükümetin açıkladığı % 15'lik zam artışını (katsayı artışını) uygulayacaklar, enflasyon farkını seyyanen verilene yansıtmayacaklar....

Zam oranı gerçekte % 45'leri bulmayacak ama memura % 45 zam yaptık diyecekler...


murat_operant
Müsteşar Yardımcısı
23 Ağustos 2023 12:45

Bu seyyanen konusunda kafa karışması normaldir. Tüm tv kanalları ocak ayında memur maaşlarına seyyanen 8070 tl olan tutarı çıkarıp kalana zam yapılacağını, 8070 tl'nin ise sonradan zamsız olarak ekleneceğini söylüyor. Hem de Dr. Doç. ünvanlı ekonomistler yapıyor bunu. Bilerek mi yapıyorlar yoksa unvanları bakkaldan aldıkları için mi onu bilemem ama durum bu şekilde medyada.

Oylum Oylum, 37 dk. önce

Ya hocam,inanın bunun gibiler yüzünden bu haldeyiz biz...

Bu konunun açıklaması defalarca yapıldı,artık gına geldi yemin ediyorum...


iras
Genel Müdür
23 Ağustos 2023 12:50

Venezuela 3 aya bir asgari ücrete %300-%400 zam yapıyor

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