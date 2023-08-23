Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ağustos 2023 11:44
9 Temmuz'd yapılan Görevde yükselme sınavı görevli ücreti

Selam arkadaşlar, sınav yapilali 40 günü geçti.Hala ücretleri yatmadi. Bu konuda bilgisi olan var mı? Ek derslerle yapılmadı meb yatıracak dendi okul trf.

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