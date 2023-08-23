Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ağustos 2023 11:45
Kira yardimi

En oldu şimdi kıra yardımı vs lafı geçmedi yalan oldu yine


feridunemeksiz
Şef
23 Ağustos 2023 11:47
kira yardımı 2026'ya ötelendi daha önemli sorunlar varmış

üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
23 Ağustos 2023 11:49

hala kira yardımı diyor şaka gibi

bak açık açık yazayım hiç bir halt alamadık

sıfır kazanımlı bir toplu sözleşme oldu


yellow2578
Memur
23 Ağustos 2023 11:50
Yalan olacak tabi ne olacaktıkı herkese kira yardımı bayramlarda ikramiye mi verecekler baksana 3600 sakız oldu dillerde burda hevesli hevesli başlık açan genç arkadaşlara dedik 21 yılda ne verdiler enflasyon farkindan baska onada zam denmez zaten parti severlere tekrar ediyorum 50 yıl kalsa yıne vermezler vermeyecekler

üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
23 Ağustos 2023 11:51

anlatamıyoruz

15 yaşındaki sivilceli ergen kafası ile burda yorum yazıp beklenti içine girenler var

yellow2578, 1 saat önce
Yalan olacak tabi ne olacaktıkı herkese kira yardımı bayramlarda ikramiye mi verecekler baksana 3600 sakız oldu dillerde burda hevesli hevesli başlık açan genç arkadaşlara dedik 21 yılda ne verdiler enflasyon farkindan baska onada zam denmez zaten parti severlere tekrar ediyorum 50 yıl kalsa yıne vermezler vermeyecekler

gardiyan4255
Şef
23 Ağustos 2023 11:55
Şimdi arkadaşlar bakan bey ocak için en son yüzde 15 dedi ya hakem heyeti bunun altında zam verebilir mi
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