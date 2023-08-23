3 ay oldu LGS ücretleri yatmadı polise

Bundan sonra bu sınavlara bizi cagirmasinlar madem .. zorla yazildik ya istirahat saatimizde .. bak istirahat günümüz değil bu sınava gittiğimiz günün gecesi sabaha kadar çalıştık .. herneyse ücretini alacağız dedik ama milli eğitim bakanlığı ücreti yatirmiyor .. iyice çocuk oyuncağı oldu bu ülkede herşey ..

Bundan sonra bu sınavlara bizi cagirmasinlar madem .. zorla yazildik ya istirahat saatimizde .. bak istirahat günümüz değil bu sınava gittiğimiz günün gecesi sabaha kadar çalıştık .. herneyse ücretini alacağız dedik ama milli eğitim bakanlığı ücreti yatirmiyor .. iyice çocuk oyuncağı oldu bu ülkede herşey ..