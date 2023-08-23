Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ağustos 2023 11:49
3 ay oldu LGS ücretleri yatmadı polise
Bundan sonra bu sınavlara bizi cagirmasinlar madem .. zorla yazildik ya istirahat saatimizde .. bak istirahat günümüz değil bu sınava gittiğimiz günün gecesi sabaha kadar çalıştık .. herneyse ücretini alacağız dedik ama milli eğitim bakanlığı ücreti yatirmiyor .. iyice çocuk oyuncağı oldu bu ülkede herşey ..

Jonn Snow
Aday Memur
23 Ağustos 2023 11:59

Bir an önce yatar umarım. Hayır dişe değer bir şey olsa bari.


yakamoz0682
Şef
23 Ağustos 2023 11:59

öğretmenler alıp yediler bize yok. bu ayrımcılık resmen


mengok
Şef
23 Ağustos 2023 12:01
Ben öğretmenlerimin almasına bişey demiyorum iyiki de almışlar ama bize neden yatmıyor kardeşim .. o zaman çağırma ya .. vallahi zorla yazildik ilçede ancak yetiyor sayımız .. insanın zoruna gidiyor iyice herşey katakulli oldu ya

umutXx
Şef
23 Ağustos 2023 12:28

bağlı bulunduğunuz kurumun muhasebesi ile il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin sınav hizmetleri birimine sormanız gerekmektedir. listeler muhasebata onlar tarafından hazırlanıp gönderilir. bir dilekçe ile de talep edebilirsiniz.


UcaS
Genel Müdür
23 Ağustos 2023 12:40

Polis sabırlıdır.Sabreden polis, ücretini alır. Hem bu konu ilçe milli eğitim muhasebat bürosunun işi. Kanaatimce ilçe mal müdürlüğünde ilgili şeflerin ve mal müdürünün imzasını bekliyordur. Siz kendi muhasebe büronuza sıklıkla sorun.Bu yıl alırsınız.

Şimdiden hayırlı olsun.

mengok, 59 dk. önce
Ben öğretmenlerimin almasına bişey demiyorum iyiki de almışlar ama bize neden yatmıyor kardeşim .. o zaman çağırma ya .. vallahi zorla yazildik ilçede ancak yetiyor sayımız .. insanın zoruna gidiyor iyice herşey katakulli oldu ya
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

İl emri gelir mi sizce?Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değişikliği duyurusu yayınlandı. dikkat çeken madde.Rehber öğretmenin maaş karşılığı 7 saatYer değişikliği iptal edilenlerin ikinci il dışına başvurmalarının engellenmesi yasal mı değil mi?2. il içi ve il dışı tayin takvimiEmeklilik ikramiyesi kaç günde yatar?2. İl İçi/Dışı Atamadan sonra yeni bir özür ataması olabilir mi?önlüğe teşvikİkinci il dışı zorunlu hizmet affı tercih hakkı2.il ici il dışı duyurusu bugün gelir

Sözlük

evde kullanılmayan eski eşyalar 5 iletilerden sıkılıp sözlüğe koşmak 1 sokotra ağacı 1 orhun yazıtları 3 Bolu'daki kazı çalışması 2 yangın var 1 acıtıcı gerçekler 1 birileri çalışır birileri övünür 2 hal hatır sormak 2 Aşka inancı sıfırlayan şeyler 5

Son Haberler

Bakan Koca'dan 'yeni varyant' açıklaması: Kapanma gibi bir durum söz konusu değil!Çocukların ekran karşısında geçirdiği zaman gelişimlerini geciktiriyorİstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 31'e düştüAybüke Yalçın'ın ailesi 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' filminin setini ziyaret etti'Çanakkale'deki yangının ilerleme alanının önü kesilmiş durumda'

Editörün Seçimi

Memursen,Kamusen,Birleşikkamuiş Teklif sonrası neden eylem yapmıyor? KESK iş bırakma eylemi yaptı.Hükümetin Düşük Zam Teklifi, Seçim Stratejisi Olabilir mi?2023 kiralarımızi yazalım memurlar olarakEnflasyon farkı zam değildir%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretCumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi