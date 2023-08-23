Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ağustos 2023 11:53
Hizmet kolları hk.

şimdi bu hizmet kolları ile ilgili kazanımları ne zaman açıklarlar bilen var mı hakem heyetinden sonraya mı kalır


gardiyan4255
Şef
23 Ağustos 2023 11:54
Şimdi arkadaşlar bakan bey ocak için en son yüzde 15 dedi ya hakem heyeti bunun altında zam verebilir mi

HC.2727
Aday Memur
23 Ağustos 2023 11:55

valla her şey olabilir ben olumsuz her şeyin olabileceğine inanıyorum


mıcheal owen
Şef
23 Ağustos 2023 12:38

Başkan %16 civarına anlaşılır

gardiyan4255, 1 saat önce
Şimdi arkadaşlar bakan bey ocak için en son yüzde 15 dedi ya hakem heyeti bunun altında zam verebilir mi

gardiyan4255
Şef
23 Ağustos 2023 12:41
En fazla olacağı o zaten bakan bey Dr demiş yüzde 40 45 arası enflasyon ile verecektir diye ama zor artık ya memursene üye olanlar bence düşünmeli ne kazandırıyor bu sendika bize demediler ama adamlarda sorgulama yok ki moda mod çalışıyorlar olan bizlere oluyo
mıcheal owen, 22 dk. önce

Başkan %16 civarına anlaşılır

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