Hizmet kolları hk.

En fazla olacağı o zaten bakan bey Dr demiş yüzde 40 45 arası enflasyon ile verecektir diye ama zor artık ya memursene üye olanlar bence düşünmeli ne kazandırıyor bu sendika bize demediler ama adamlarda sorgulama yok ki moda mod çalışıyorlar olan bizlere oluyo

En fazla olacağı o zaten bakan bey Dr demiş yüzde 40 45 arası enflasyon ile verecektir diye ama zor artık ya memursene üye olanlar bence düşünmeli ne kazandırıyor bu sendika bize demediler ama adamlarda sorgulama yok ki moda mod çalışıyorlar olan bizlere oluyo