Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


23 Ağustos 2023 12:03
Uzman Öğretmenlik

Arkadaşlar videoları izledikten sonra yapılacak başka birşey var mı mebbisten faaliyet değerlendirmeyi de yaptım ancak eğitim programını tamamlamanız gerekmektedir yazısı duruyor


Pelinin
Genel Müdür
23 Ağustos 2023 12:05

Bende de duruyor, durmayan varsa başvuru ekranınında bize yazın arkadaşlar haberimiz olsun:)

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