Göç idaresi 4b li büro personeli hakkında yardım

Göç idaresi merkez teşkilatı 4b li büro personeli için başvuru yaptım mülakata girdim. Tayin hakkı konusunda bilgisi olan var mı? Eş durumu tayini benim için önemli çünkü eşim asker bilgisi olan yanıtlarsa çok sevinirim

Göç idaresi merkez teşkilatı 4b li büro personeli için başvuru yaptım mülakata girdim. Tayin hakkı konusunda bilgisi olan var mı? Eş durumu tayini benim için önemli çünkü eşim asker bilgisi olan yanıtlarsa çok sevinirim