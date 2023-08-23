Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


23 Ağustos 2023 12:04
Göç idaresi 4b li büro personeli hakkında yardım
Göç idaresi merkez teşkilatı 4b li büro personeli için başvuru yaptım mülakata girdim. Tayin hakkı konusunda bilgisi olan var mı? Eş durumu tayini benim için önemli çünkü eşim asker bilgisi olan yanıtlarsa çok sevinirim

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